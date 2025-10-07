پخش زنده
مدیر بنیاد مسکن کبودراهنگ گفت: امسال درصد مقاومسازی مسکن در این شهرستان از ۴۲ به ۴۵ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، داودی با اشاره به اینکه هدف اصلی بنیاد مسکن ارتقاء ایمنی و مقاومسازی خانههای روستایی در برابر بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و سایر خطرات است افزود: توجه به تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و محروم جامعه از اهداف اساسی این بنیاد است.
او درباره شاخص مقاوم سازی در کبودراهنگ با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال، سهمیه مسکن روستایی کبودرآهنگ ۸۸۱ واحد بوده که از این تعداد ۵۰۵ نفر به بانک معرفی شدهاند تاکید کرد: از این تعداد ۱۸۸ نفر موفق به عقد قرارداد با بانکها شدهاند.
داودی تصریح کرد: درصد مقاومسازی مسکن در این شهرستان نیز از ۴۲ به ۴۵ درصد افزایش یافته است.