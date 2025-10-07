به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، بر ضرورت انجام صادرات صنعت کفش استان از طریق گمرک زنجان تأکید کرد و گفت: متأسفانه بخش عمده صادرات این صنعت از گمرک استان‌های دیگر صورت می‌گیرد که باید اصلاح شود.

مرادخانی اظهار داشت: ارائه آمار خام و بدون تحلیل اطلاعات، نتیجه‌بخش نخواهد بود و لازم است بررسی دقیق دلایل افزایش یا کاهش صادرات هر کالا انجام شود تا سیاست‌گذاری‌های حمایتی و اصلاحی به درستی شکل گیرد.

وی با اشاره به سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: این سامانه امکان دریافت فایل‌های آماری را به راحتی فراهم کرده اما همکاری مشترک و مسئولانه گمرک، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی برای شناسایی و تحلیل دلایل نوسانات صادرات ضروری است.

مرادخانی به صنعت کفش زنجان اشاره کرد و گفت: حمایت‌های فنی، تخصصی و زیرساختی از این صنعت ادامه دارد و در قالب تخصیص زمین و ایجاد زیرساخت پیگیر هستیم تا صادرات این صنعت از گمرک استان زنجان انجام شود و دیگر استان‌ها در این امر دخیل نباشند.

وی همچنین به محدودیت‌های بودجه‌ای استان‌ها اشاره کرد و افزود: باوجود اینکه استان‌ها تنها پنج درصد از بودجه ملی را در اختیار دارند، تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، حمایت‌های هدفمند از صادرکنندگان را دنبال کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تأکید کرد: بازاریابی و برندسازی مسئولیت بخش خصوصی است اما بخش دولتی نیز باید بداند چگونه می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند. فعالان اقتصادی در صورت مواجهه با مشکلات، باید به صورت شفاف اعلام کنند تا در حد توان مشکلاتشان پیگیری شود.

مرادخانی درباره صادرات اقلام استراتژیکی مانند گوشت مرغ و شیر خشک گفت: این کالاها معمولاً یارانه دریافت می‌کنند یا با کمبود در بازار داخلی مواجه‌اند، بنابراین صادرات آنها باید با دقت بیشتری بررسی و تحلیل شود.

وی در پایان یادآور شد: در ارائه گزارش‌ها باید اطلاعات به‌روز و دقیق از دستگاه‌های اجرایی مرتبط اخذ شود و اختلافات احتمالی در آمار، مانند موارد مربوط به کارت‌های بازرگانی، با همکاری گمرک، صمت و اتاق بازرگانی رفع شود.