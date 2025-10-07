به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمد موسوی گفت: اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی و احداث کندرو ضرورتی انکارناپذیر برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش خطرات ترافیکی است.‌

وی افزود: از طرفی فرسودگی گاردریل‌ها و فقدان حفاظ‌های استاندارد در برخی معابر بزرگراهی، احتمال وقوع تصادفات و خسارت‌های جانی و مالی را افزایش می‌داد. همچنین نبود مسیر‌های کندرو و پیاده‌رو‌های مناسب در کنار بزرگراه‌ها موجب تداخل جریان خودرو‌های عبوری با دسترسی به کاربری‌های حاشیه‌ای می‌شود که این امر نه تنها باعث ازدحام و کاهش سرعت سفرها، بلکه ریسک حوادث را نیز بالا می‌برد.‌

موسوی گفت: با ایمن‌سازی ۱۰ کیلومتری بزرگراه و احداث کندرو ۵۰۰ متری، جریان ترافیک در منطقه ۴ ساماندهی می‌شود، ایمنی و آرامش مسیر‌ها ارتقاء می‌یابد و هزینه‌های اجتماعی ناشی از حوادث به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

‌مدیریت شهری منطقه ۴ گفت: در راستای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث رانندگی، عملیات ایمن‌سازی بزرگراه‌های شهید بابایی و شهید زین‌الدین با نصب گاردریل و هندریل در طول حدود ۱۰ کیلومتر از ابتدای پل خیابان شهید روته (استخر) تا خروجی خیابان دانش، به اجرا درخواهد آمد. این اقدام با هدف تعویض تجهیزات فرسوده و جایگزینی آنها با نیوجرسی‌های استاندارد صورت گرفته تا عملکرد مطلوب حفاظ‌ها حفظ شود و خسارت‌های جانی و مالی شهروندان کاهش یابد.

‌وی افزود: همچنین در بزرگراه شهید سلیمانی، حدفاصل رشید تا تیرانداز، عملیات احداث کندرو به طول ۵۰۰ متر و عرض ۱۲ متر و ساخت ۸۰۰ مترمربع پیاده‌رو در حال انجام است که با کانالیزه کردن خودروها، علاوه بر کاهش بار ترافیکی و تصادفات، به روان‌سازی عبور و مرور، کاهش مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی عابران کمک شایانی خواهد کرد.