به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، شهردار منطقه ۱۱ مشهد گفت: برای حمایت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در این منطقه، یک میلیارد تومان، جمع آوری و صرف خرید نوشت افزار و اهدای آن به این دانش آموزان شد.

مهدی عرفانیان افزود: این اقدام انسان‌دوستانه از مردادماه با مشارکت ۱۸ تشکل مردمی و خیریه در ۹ محله منطقه ۱۱ آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: بزرگ‌ترین مشارکت‌ها در این طرح توسط مؤسسه احسان دانش‌آموزی حضرت رقیه (س) با ۶۰۰ بسته، پایگاه بسیج حضرت رسول (ص) با ۲۰۰ بسته و انجمن نویسندگان اهل قلم با ۱۰۰ بسته انجام شده است.

به گفته این مسئول، این پویش با همراهی شورای اجتماعی محلات و شهرداری منطقه ۱۱ در محلات دانشجو، دانش‌آموز، فارغ‌التحصیلان، تربیت، شریف، زیباشهر، شهید رضوی و آزادشهر اجرا شده و توانسته است خدمات مؤثری به خانواده‌های کم‌برخوردار ارائه دهد.

شهردار منطقه ۱۱ گفت: مسئولان طرح تأکید دارند که «مشهد مهربان» فقط یک حمایت مادی نیست، بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی و ظرفیت بالای مشارکت مردم در منطقه ۱۱ است.