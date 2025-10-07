در قالب طرح «مشهد مهربان»
اهدای حدود دو هزار بسته نوشت افزار به دانشآموزان نیازمند منطقه ۱۱ مشهد
در قالب طرح «مشهد مهربان»، تاکنون حدود دو هزار بسته نوشت افزار به دانشآموزان نیازمند منطقه ۱۱ مشهد اهدا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، شهردار منطقه ۱۱ مشهد گفت: برای حمایت از دانشآموزان بازمانده از تحصیل در این منطقه، یک میلیارد تومان، جمع آوری و صرف خرید نوشت افزار و اهدای آن به این دانش آموزان شد.
مهدی عرفانیان افزود: این اقدام انساندوستانه از مردادماه با مشارکت ۱۸ تشکل مردمی و خیریه در ۹ محله منطقه ۱۱ آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: بزرگترین مشارکتها در این طرح توسط مؤسسه احسان دانشآموزی حضرت رقیه (س) با ۶۰۰ بسته، پایگاه بسیج حضرت رسول (ص) با ۲۰۰ بسته و انجمن نویسندگان اهل قلم با ۱۰۰ بسته انجام شده است.
به گفته این مسئول، این پویش با همراهی شورای اجتماعی محلات و شهرداری منطقه ۱۱ در محلات دانشجو، دانشآموز، فارغالتحصیلان، تربیت، شریف، زیباشهر، شهید رضوی و آزادشهر اجرا شده و توانسته است خدمات مؤثری به خانوادههای کمبرخوردار ارائه دهد.
شهردار منطقه ۱۱ گفت: مسئولان طرح تأکید دارند که «مشهد مهربان» فقط یک حمایت مادی نیست، بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی و ظرفیت بالای مشارکت مردم در منطقه ۱۱ است.