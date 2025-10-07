استاندار قزوین با اشاره به سفر‌های اخیر دو معاون رئیس جمهور به قزوین از تخصیص اعتبارات قابل توجهی به استان در حوزه‌های زیرساختی مانند بهداشت و درمان، مدارس و راه‌ها خبر داد.

قزوین بی‌بدیل در صنعت و اقتصاد؛ تخصیص اعتبارات قابل توجه به زیرساخت‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نوذری در در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به دستاورد‌های سفر‌های اخیر مقامات عالی‌رتبه کشوری، از جمله پورمحمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، به استان اشاره کرد و این سفر‌ها را دارای خروجی بسیار خوب برای قزوین دانست.

استاندار قزوین، سفر پورمحمدی را بسیار خوب توصیف کرد و اظهار داشت: اعتبارات قابل توجهی به استان تخصیص یافت که این اعتبارات در حوزه‌های زیرساختی نظیر بهداشت و درمان، مدارس، راه‌ها و مکان‌های مختلف تأثیرگذار خواهند بود.

نوذری در بخش دیگری از سخنانش به حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور اشاره کرد و بیان داشت: در این دیدار تصمیمات خوبی اتخاذ شد و مقرر شد جلسه‌ای برای بررسی مهمترین موضوعات از محل مالیات استان برگزار شود.

وی این موضوعات را مسائلی حیاتی خواند و تأکید کرد که شخصاً آنها را به صورت جدی از مسئولین مطالبه خواهد کرد.

استاندار با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور در روز‌های آتی، از عملکرد دستگاه‌های استانی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه هیچ کدام از دستگاه‌های استان وزیر مرتبط با حوزه فعالیت خود را به استان قزوین دعوت نکرده‌اند.

نوذری در ادامه به پروژه‌های مهم استان پرداخت و با اشاره به پروژه گردشگری رزجرد گفت: این دومین مکان گردشگری با این حجم در کشور خواهد بود.

وی در پایان بر پیگیری جدی مسائل اقتصادی از سوی تمامی دستگاه‌ها و بانک‌های استان تأکید کرد.

افزایش چشمگیر اعتبارات و تمرکز بر حوزه سلامت و آموزش

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم عنوان کرد: برخی از ردیف‌های اعتباری تا چهار برابر افزایش یافته‌اند و امیدواریم در حوزه‌های مدارس و درمان شاهد تغییرات مثبت ملموسی باشیم.

رحمانی افزود: تیم کارشناسی سازمان در تلاش است تا اعتبار مالیاتی جذب شده برای حوزه دانش‌بنیان را هر چه سریع‌تر عملیاتی کند و در این راستا ابراز امیدواری به همکاری مؤثر با امور مالیاتی و جناب آقای موسوی داریم.

رحمانی در پایان تاکید کرد که در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه استان، بخش‌های هایتک و گردشگری به عنوان اولویت‌های اصلی پیگیری خواهند شد.