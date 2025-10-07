به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجید رستگاری افزود: طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی در دست اجرا در استان شامل استقرار و تقویت اکیپ‏‌های گشت و بازرسی از منابع آب، پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‏‌های غیرمجاز، نصب کنتور‌های حجمی و هوشمند آب، اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری چاه‏‌های مجاز کشاورزی و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بوده که حجم صرفه‌جویی ناشی از اجرای این پروژه‌ها در طرح احیا و تعادل بخشی در سال ۱۴۰۳ -۱۴۰۴ حدود ۶۱ میلیون مترمکعب بوده است.

او با اشاره به شناسایی چاه‌های غیرمجاز افزود:در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تعداد ۴۶۸ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب‌المنفعه شده است که با انسداد این چاه‌های غیرمجاز، ۲.۱۲۷ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شده است.

رستگاری در ادامه گفت: همچنین تعداد ۵۰۳ دستگاه کنتور حجمی هوشمند آب بر روی چاه‌های مجاز استان جهت کنترل برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های مجاز نصب و راه‌اندازی شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان در خصوص کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی نیز گفت: در بخش آب‌های سطحی رودخانه‌ها تغییرات کیفی نسبت به سال گذشته محسوس نیست، در مخازن آب زیرزمینی معمولا با کاهش تراز سطح آبخوان‌ها املاح محلول افزایش یافته و باعث افزایش کم این مقادیر در آبخوان‌ها را باعث می‌شود که در سال آبی بعد در صورت وقوع بارش‌های مناسب در اثر افزایش مجدد تراز آبخوان این روند تعدیل می‌شود.