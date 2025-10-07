مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از ثبت ۶۵ موقوفه از هفته وقف پارسال تاکنون در استان خبر داد.

حجت الاسلام بخشی پور با بیان اینکه بیشترین موقوفات شده در استان به شهرستان زیرکوه اختصاص دارد، گفت: همچنین در این مدت در شهرستان‌های قاین ۱۲ وقف جدید، در بیرجند ۱۰ موقوفه جدید، در خوسف ۶ موقوفه و شهرستان فردوس و شهرخضری دشت بیاض هر کدام ۴ موقوفه و بشرویه ۵ وقف جدید، در شهرستان‌های طبس و سربیشه هرکدام ۳ وقف جدید، در نهبندان با ۲ وقف جدید و در شهرستان سرایان یک موقوفه ثبت شد.

به گفته وی این موقوفات با نیت فعالیت‌های قرآنی، وقف عید غدیر، روضه خوانی دهه فاطمیه، مسجدصاحب الزمان فردوس، هزینه‌های مسجد شهرک فرمانداری قاین، کمک به فقرا و دانش آموزان بی بضاعت، افطاری در ماه رمضان، امورات اموات مسلمین، حمایت از اطفال بی سرپرست، امورات جاری مساجد، عزاداری مراسم شهادت امام صادق و امام حسین ع و ترویج و تبلیغ فرهنگ اهل بیت وقف شده است.