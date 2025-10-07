مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان تعداد تردد از مرز‌های شلمچه و چذابه را ۵ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۷۷۱ نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد با اشاره به ثبت تردد ۵ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۷۷۱ نفر در مرز‌های شلمچه و چذابه در استان از ابتدای امسال تا پایان شهریور، گفت: سهم مرز شلمچه در این تعداد تردد ۴ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۷۴۲ نفر و مرز چذابه نیز یک میلیون و ۳۸ هزار و ۴۷ نفر بوده است.

وی افزود: در این مدت ورود یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۷۰ نفر و خروج یک میلیون و ۴۷۷ هزار و ۳۶۱ نفر ایرانی و ورود ۶۲۵ هزار و ۴۶۱ نفر ۶۹۵ هزار و ۸۳۲ نفر غیر ایرانی در مرز شلمچه ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۹ درصدی نشان می‌دهد.

جولانژاد در تشریح تردد در مرز چذابه اظهار داشت: در نیمه نخست امسال، ورود ۳۴۷ هزار و ۶۰۴ نفر و ۴۰۰ هزار و ۵۱۹ نفر ایرانی و ورود ۱۳۵ هزار و ۱۹۱ نفر و خروج ۱۵۴ هزار و ۷۳۳ نفر غیر ایرانی به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است.

استان خوزستان دارای دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه است و هرساله میلیون ها نفر برای زیرات عتبات عالیات در کشور عراق از این پایانه ها تردد می کنند.