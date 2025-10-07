پخش زنده
استاندار یزد در پیامی به کنگره صدمین سالروز تولد ایرج افشار یزدی، نام و یاد این فرهیخته یزدی را گرامی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در پیام بابایی به کنگره صدمین سالروز تولد ایرج افشار یزدی آمده:
بسمه تعالی
نام بلند ایرج افشار یزدی در تاریخ فرهنگ ایران، یادآور جویبار پرخروش دانایی و عشق به ایران است؛ مردی که یک عمر با قلم، کتاب، نسخه و پژوهش زیست و هویتی نو به میراث مکتوب و فرهنگ این سرزمین بخشید. افشار نه تنها پژوهشگر و نسخهشناس بود، بلکه پرچمدار عشق به ایران و پاسدار سرمایههای هویتی و تاریخی ملت ما به شمار میرفت.
اکنون که صدمین سالروز تولد آن بزرگمرد عرصه فرهنگ، بهانهای برای گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگران و دوستداران فرهنگ و ادب ایران زمین در دیار یزد ـ این کهنشهر تاریخ و تمدن ـ شده است، سزاوار است یاد او را با شکوهی شایسته و درخور، پاس بداریم.
ایرج افشار یزدی، نماد همت بلند، کوشش بیوقفه و عشق خالصانه به ایران بود. آثار و خدماتش نه تنها بر غنای کتابخانهها و مراکز علمی افزود، بلکه نسلهای امروز و فردا را به صیانت از هویت ملی، زبان فارسی و گنجینههای مکتوب این سرزمین فرا میخواند. او آیینهای از ایراندوستی و فرهیختگی بود و راهی را گشود که ادامهاش وظیفه ما و فرزندان این خاک است.
اینجانب، با افتخار در برابر عظمت نام و کارنامه درخشان آن مرحوم سر تعظیم فرود میآورم و همت والای همه دستاندرکاران، دانشگاهها، مراکز علمی، فرهنگی و پژوهشی و نیز فرهیختگان و دوستداران فرهنگ ایران را که در برگزاری این کنگره ملی مشارکت داشتهاند، ارج مینهم.
بیتردید برگزاری این کنگره ارزشمند، گامی بزرگ در مسیر معرفی بیشتر اندیشه و آثار ایرج افشار، و چراغی فروزان برای نسلهای آینده در راه پاسداری از فرهنگ، ادب و هویت ایرانی خواهد بود. امید دارم این گردهمایی باشکوه، سرآغاز حرکتهای تازهای برای تقویت هویت ملی و ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی کشور باشد.
روح آن بزرگمرد قرین رحمت الهی باد و یادش در دلها جاودان.
محمد رضا بابایی
استاندار یزد
مراسم بزرگداشت صدمین سالروز تولد استاد ایرج افشار، پژوهشگر برجسته و پدر کتابشناسی ایران، با حضور بیش از ۵۰ ایران شناس و پژوهشگر تاریخ و ادبیات ایران از ۱۴ مهرماه در یزد آغاز و به مدت یک هفته به عنوان هفته ایرج افشار ادامه دارد.
ایرج افشار، پژوهشگر برجسته و نامدار عرصه کتابشناسی و ایرانشناسی، در نیمه مهرماه سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در تهران و در خانوادهای یزدیتبار و فرهنگی چشم به جهان گشود.
پدر او، دکتر محمود افشار یزدی، از شخصیتهای فرهنگی و بنیادگذار بنیاد موقوفات افشار یزدی بود.
افشار تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسههای شاهپور و فیروز بهرام تهران گذراند و در سال ۱۳۲۸ هجری شمسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته قضایی فارغالتحصیل شد.
او از ۱۹ سالگی فعالیتهای فرهنگی خود را با دستیار پدر بودن در اداره مجله «آینده» آغاز کرد و نخستین تجربههای سردبیری و انتشار نشریات را به دست آورد.
همکاری با مجلاتی، چون «جهان نو» و «مهر»، تدریس در دبیرستانهای تهران و سپس کتابداری در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، مسیر فعالیتهای علمی و فرهنگی او را شکل داد.
ایرج افشار با فروتنی و دانش گستردهاش توانست در حوزههای مختلفی، چون کتابداری، کتابشناسی، نسخهشناسی و ایرانشناسی اثرگذار باشد و با تأسیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، نقش مهمی در گسترش دانش و پژوهش در ایران ایفا کند.
او در طول بیش از شش دهه پژوهش و تلاش، مرزهای ایرانشناسی را فراتر برد و نام ایران را بر میز پژوهشگران جهان نشاند.
این استاد فرهیخته که به «مرد کتاب ایران» شهرت داشت، در آثار و یادگارهای فرهنگی خود، از تهران تا یزد، نقش پررنگی از خدمت به فرهنگ و میراث مکتوب ایران برجای گذاشت.
ایرج افشار پس از عمری تلاش علمی و فرهنگی، در ۱۸ اسفند ۱۳۸۹ هجری شمسی در تهران درگذشت و در بهشت زهرا آرام گرفت؛ آرامشی جاودانه برای مردی که عمر خود را در میان برگها و نسخههای خطی وقف اعتلای فرهنگ ایران کرد.