بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۶۶۸ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۵۶۰ کیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۱۵۳ میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال طی روز چهاردهم مهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد:۵۵۵ میلیون و ۴۳۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس، طی این روز در تابلو مشتقه برق بورس انرژی ایران به شکل سلف دادوستد شد؛ این معامله به ثبت مجموع ارزشی معادل ۸۳۲ میلیارد ریال انجامید. همچنین در این روز ۱۰۸ میلیون کیلووات ساعت دیگر برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق معامله شد.

این در حالی بود که تابلو مشتقه برق سبز نیز در این روز میزبان معامله یک میلیون و ۵۴۷ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل سلف بود؛ و از تابلو فیزیکی برق سبز نیز ۱.۴ میلیون کیلووات ساعت برق تجدیدپذیر به شکل فیزیکی معامله شد.