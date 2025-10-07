پخش زنده
اختلاف چهار ساله میان ۲ طایفه در دزفول که با نزاعهای مختلف منجر به مصدومیت ۱۵ نفر شده بود طی نشستی با حضور شیوخ و بزرگان و وساطت امام جمعه دزفول به صلح و سازش ختم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امام جمعه دزفول ، عفو و بخشش را یکی از بزرگترین شجاعتها دانست و ابراز امیداری کرد که برادری، عفو و گذشت بین همه طوایف و خانوادهها جاری باشد.
حجت الاسلام مسعود بهرامپور با بیان اینکه حرکت در مسیر خدا، جلوی فتنهها و اختلافها را میگیرد، ادامه داد: مشارکت شیوخ و بزرگان و صاحب نفوذان اجتماعی برای اصلاح ذات البین و حل اختلافها، سرمایه بزرگ اجتماعی است.
وی، مودت و محبت میان مومنان را مورد تاکید آموزههای اسلام دانست و اظهار کرد: اصلاح ذات البین از بزرگترین عملهای صالح است که پاداش عظیمی نزد خداوند دارد.
امام جمعه دزفول با بیان اینکه مسایل با همدلی و مشاکت و صلح و برادری قابل جبران و حل شدن است، افزود: صلح و سازش اقدامی اجتماعی و انتظار از هر ۲ طرف دعوا و اختلاف حرکت در مسیر برادری و حل مسایل است.
۱۵ مصدوم حاصل نزاع با سلاح گرم و سرد
مدیر کمپین یاوران حضرت مهدی (عج) و از مصلحان اجتماعی شهرستان دزفول اظهارکرد: آیین صلح این ۲ طایفه که با حضور شیوخ و بزرگان دزفول و اهواز و میزبانی امام جمعه دزفول برگزار شد، پس از پنج ساعت به طول انجامید و درنهایت به صلح و سازش ختم شد.
حجت الاسلام عباس ربانی با اشاره به اختلاف چهار ساله طایفه بنی طرف و بنی تمیم بخش چغامیش دزفول افزود: حل اختلاف بین این ۲ طایفه از یک ماه پیش در دستور کار قرار گرفت تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اختلاف بین این ۲ طایفه در چهار سال اخیر منجر به نزاعهای متعدد با سلاح سرد و گرم و مصدوم شدن ۱۵ نفر از طرفین دعوا شد که ۲ نفر از مصدومان دچار نقص عضو و یک نفر دیگر نیز دچار جراحت بسیار شدید شد.
مدیر کمپین یاوران حضرت مهدی (عج) گفت: صلح نامه نهایی با رضایت ۲ طرف دعوا تنها و این پرونده که میتوانست ابعاد حقوقی و اجتماعی زیادی داشته باشد به صلح و سازش ختم شد.
