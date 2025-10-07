به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمید آقابیکی معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود گفت : این اراضی کشاورزی در منطقه میان آباد بخش بسطام شهرستان شاهرود قرار داشت و با حکم قضایی عملیات قلع و قمع و آزادسازی بیش از ۲ هزار متر مربع از اراضی زراعی تغییر کاربری غیرمجاز داده شده به چرخه تولید بازگشت.

به گفته وی ، این طرح برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و اجرای ۲ فقره حکم ماده ۳ و ۲ فقره تبصره ۲ ماده ۱۰ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اجرا شده است.

آقابیکی از شهروندان خواست؛ هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی را به سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش دهند.