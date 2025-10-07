به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر با اشاره به ناترازی و تابستان بسیار سختی که پشت سر نهادیم، گفت: بخشی از این سختی مربوط به منابع محدود آبی بود، این محدودیت به شکلی بود که اگر از ابتدای سال مدیریت منابع آبی شکل نمی‌گرفت شرایط به مراتب بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر پیش می‌رفت.

وی عامل دیگر در ناترازی برق را مسائل مربوط به تعمیرات نیروگاهی نام برد و افزود: به دلیل برخی از مسائل در حوزه گاز در زمستان سال گذشته، زمان تعمیرات اساسی بخشی از نیروگاه‌های کشور با تاخیر رخ داد. از طرف دیگر تابستان زودهنگامی را نیز شروع کردیم و رشد دما از اواخر فروردین شروع شد که هرکدام شرایط را سخت‌تر کردند.

یاقوتی با اشاره به مدیریت ناترازی نیز گفت: مدیریت ناترازی به معنای مدیریت منابع محدود و توزیع به نحوی است که موجب اختلال و فروپاشی نشود؛ بنابراین از همان ابتدا سعی شد تا برطبق برنامه‌ها ضمن اطلاع‌رسانی به موقع به مردم، از تمامی ارکان در حوزه مدیریت مصرف استفاده شود تا انرژی مورد نیاز صنایع، کشاورزی و ادارات را با کمترین محدودیت تامین کنیم. معتقدم که در این حوزه نمره قابل قبولی را دریافت کرده‌ایم که جز با همراهی مردم ممکن نبود.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر درخصوص برق بخش خانگی نیز گفت: به طور کلی بخش خانگی حدود ۳۲ درصد از میزان برق مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد که این میزان در زمان تابستان به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی و پیک مصرف به ۵۲ تا ۵۳ درصد می‌رسد.

به گفته وی؛ اگرچه هرساله با رشد ۴ تا ۵ درصدی در میزان برق مصرفی در پیک مصرف همراه بودیم، اما میزان انرژی که در شهریور ماه سال جاری به بخش خانگی فروخته شده استدر مقایسه با سال گذشته کاهش ۳.۸ درصدی داشته است.

یاقوتی در خصوص الگو‌های مصرف نیز گفت: مطابق الگویی که براساس قانون مانع‌زدایی از صنعت برق تعریف شده است، ۷۵ درصد جامعه زیر الگو (کمتر از ۳۰۰ کیلووات ساعت در مناطق عادی) در تابستان برق مصرف می‌کنند.

وی ادامه داد: حدود ۱۵ درصد از مشترکان دسته دوم از مصرف کنندگان را تشکیل می‌دهند که در محدوده بین الگو تا ۱.۵ نیم برابر الگو مصرف دارند که این میزان نیز بسته به شرایط قابل قبول است، بنابراین میتوان گفت که حدود ۹۰ درصد از مشترکان بخش خانگی به میزان قابل قبولی از برق مصرف می‌کنند، اما از ۱۰ درصد باقی مانده حدود ۷.۵ درصد تا ۲.۵ برابر الگو و باقی بیش از ۲.۵ برابر الگو مصرف برق دارند.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر در تشریح نحوه محاسبه هزینه قبوض مشترکان برق نیز گفت: این محاسبه براساس شاخص نرخ تامین برق (۹۵۲ تومان در سال ۱۴۰۴) صورت می‌گیرد. در این شکل از محاسبه مشترکانی که زیر الگو مصرف می‌کنند به صورت تقریبی ۱۶ درصد از نرخ تامین برق را پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر اگر این فرد ۳۰۰ کیلووات برق مصرف کنند. این میزان باتوجه به نرخ ۹۵۲ تومانی و پرداخت ۱۶ درصد از این نرخ، هزینه قبض حدود ۵۰ هزار تومانی را برای یک ماه خواهد داشت که با درنظر گرفتن مالیات برارزش افزوده، عوارض و بیمه مشترکان و ... این میزان برای دوره ۲ ماهه حدود ۱۳۰ هزار تومان می‌شود. به دلیل شرایط آب و هوایی متفاوت در کشور این نرخ در مناطق جنوبی کشور کمتر است.

وی همچنین درخصوص نحوه محاسبه سایر مشترکان نیز گفت: مشترکانی که در پله دوم بوده و در سقف الگو (۳۰۰ کیلووات) یا کمی بیشتر را مصرف می‌کنند هزینه برق آنها بعد از ۳۰۰ کیلووات حدود ۱.۵ برابر الگو است. به معنای دیگر اگر مشترکی ۴۰۰ کیلووات برق مصرف کند تا سقف ۳۰۰ کیلووات ۵۰ درصد از هزینه و پس از آن ۱.۵ برابر الگو را پرداخت خواهد کرد که تقریبا برای یک دوره یک ماهه حدود ۴۵۰ هزار تومان خواهد شد.

به گفته یاقوتی؛ مشترکان در پله سوم از ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر و برخی از مشترکانی که حدود ۵ تا ۶ برابر الگو مصرف می‌کنند نیز هزینه‌های بیشتری پرداخت می‌کنند و تخفیفاتی که برای مشترکان در نظر گرفته شده برای آنها لحاظ نخواهد شد. براساس این الگو ممکن است مشترکی که در تابستان ۳ هزار کیلوات ساعت برق مصرف می‌کند اگرچه که در مقایسه عددی ۱۰ برابر بیشتر از مشترک پله اول است، اما هزینه برق او براساس این نوع محاسبه ممکن است تا ۱۵ میلیون تومان باشد که فاصله ۴۰ تا ۵۰ برابری را نشان می‌دهد.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر افزود: براساس اطلاعات بانک جهانی و آژانس بین المللی انرژی سرانه مصرف انرژی در کشور ما به دلیل رفتار مصرف که به واسطه ساختار، الگوی مصرف متفاوت، یارانه‌ها و شرایط ایجاد شده و نداشتن بهره‌مندی از تجهیزات مناسب مصرف انرژی در همه بخش‌ها به نسبت نرم جهانی بسیار زیاد است و نمی‌توان در این مورد نظر قطعی داد.

وی ادامه داد: البته برخی از مقیاس‌ها نیز در کشور ما وجود دارد که قابل قیاس با دیگر کشور‌ها نیست. برای مثال میزان مصرف برق و گاز در مقایسه دو استان اردبیل و هرمزگان به هیچ وجه قابل قیاس با یکدیگر نیست؛ بنابراین اگر مجموع سبد انرژی را در کشور درنظر داشته و مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که ذهنیت‌هایی که درمورد سرانه برق وجود دارد کاملا متفاوت است. اما به طور کلی اگر شاخص شدت مصرف انرژی را درنظر بگیریم نیز این میزان بیش از ۳ برابر میانگین جهانی است.