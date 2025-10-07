عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر دگرگونی در ساختار نظام آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه هفتم گفت: بودجه آموزش و پرورش در شأن نظام تعلیم و تربیت نیست از این رو از دولت خواستاریم برای افزایش بودجه آن در بودجه ۱۴۰۵ اهتمام داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان سوال از وزیر آموزش و پرورش گفت: برای آموزش و پرورش باید هزینه کرد، بودجه آموزش و پرورش در شأن نظام تعلیم و تربیت نیست؛ از سوی دیگر مجلس گلایه مندی‌هایی دارد که برخی از آنها مطرح شد؛ دولت و سازمان برنامه باید دست به دست هم دهند تا بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر دگرگونی در ساختار نظام آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه هفتم ادامه داد: امیدواریم این موضوع مورد توجه قرار گیرد چرا که همه ارزش‌های نظام در آموزش و پرورش به دانش آموزان ارائه داده می‌شود.

وی ادامه داد: اگر به آموزش و پرورش توجه شود، مملکتی درست شده و همه مسائل آن حل می‌شود و اگر مورد بی توجهی قرار گیرد آسیب‌های فراوان به جامعه وارد می‌شود؛ کما اینکه هر زمان مسائل آموزش و پرورش در مجلس مطرح شد نمایندگان نیز یکپارچه در راستای کمک به آن برآمدند.

حاجی بابایی بر افزایش بودجه سال ۱۴۰۵ آموزش و پرورش در راستای ارتقاء جایگاه این حوزه تأکید کرد و افزود: از شورای انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش درخواست می‌کنم که در راستای تقویت ساختار‌ها اقدامات لازم را انجام دهند؛ کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز کار بسیار مهمی را دنبال می‌کند که جای تشکر دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ضمن قدردانی از وزیر آموزش و پرورش افزود: حاج کاظم فرمانده و مسئول اطلاعات سپاه در ۱۲ روز جنگ به شهادت رسیدند؛ پدر خانم ایشان نیز فوت کردند، اقای وزیر علیرغم این موضوع، اما به احترام نمایندگان در مجلس حضور یافتند.