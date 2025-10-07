پخش زنده
امروز: -
سازمان حج و زیارت در اطلاعیه ای جزئیات روند پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج وزیارت؛ متن کامل اطلاعیه این سازمان برای مرحله نخست نام نویسی به شرح زیر است:
با استعانت از خداوند متعال، بر اساس برنامهریزیهای انجام شده سازمان حج و زیارت، مقرر است پیش ثبتنام از دارندگان قبوض حج تمتع (با شرایط زیر)، همزمان از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در سراسر کشور آغاز شود که تا زمان تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان ادامه خواهد داشت.
الف- زمانبندی پیش ثبتنام بر اساس تاریخ ودیعه گذاری:
*همۀ دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
*دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع
تا ۱۳۸۶/۰۸/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
*دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع
تا ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ از ساعت ۱۰صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
مهم: این افراد لازم است قبل از نامنویسی با مراجعه به سامانه حج من، به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات خویش اقدام کنند.
توجه: درصورت عدم مراجعه هر یک از اولویتهای اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیتهای باقیمانده، از دارندگان اولویتهای بعدی دعوت خواهد شد.
ب- نحوه انجام پیش ثبتنام:
واجدان شرایط تشرف به حج تمتع ۱۴۰۵ که در «بند الف» این اطلاعیه ذکر شده، ضروری است ابتدا با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات فردی و حساب بانکی خود اقدام کرده؛ سپس با مراجعه به بخش «حج تمتع» و انتخاب گزینه «پیش ثبتنام»، با مطالعه ضوابط پزشکی حج و تأیید مندرجات، در انتها با واریز مبلغ تعیین شده، نسبت به انجام پیش ثبتنام اقدام کنند.
ج- مبلغ واریزی (علی الحساب):
در این مرحله همۀ واجدان شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵، میبایست مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل دویست میلیون تومان (با احتساب مبلغ قبض ثبت نام اولیه و سود متعلقه به آن) را از طریق درگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت به عنوان علیالحساب پرداخت کنند.
بدیهی است باقیمانده هزینه سفر (بر مبنای هزینههای ارزی و ریالی) متعاقباً هنگام ثبتنام قطعی افراد در کاروانها محاسبه و دریافت خواهد شد.
نکته: با توجه به اینکه تعداد اندکی از متقاضیان اعزام به حج تمتع ۱۳۹۹ که در کاروانهای مربوط به آن سال نام نویسی کرده و برغم واریز وجوه مربوطه موفق به تشرف نشده و تاکنون انصراف ندادهاند؛ برای آخرین بار از آنان برای تشرف به حج دعوت میشود. این دسته از متقاضیان نیازی به انجام پیش ثبتنام ندارند و همزمان با اعلام تاریخ ثبتنام قطعی، بصورت مستقیم امکان نامنویسی در کاروانها را خواهند داشت.
د- نکات قابل توجه:
قطعی شدن پیش ثبتنام منوط به پرداخت مبلغ تعیین شده در بند «ج» این اطلاعیه است.
پس از اعلام تاریخ ثبت نام قطعی و انتشار لیست کاروانها، افرادی امکان ثبتنام قطعی در گروههای اعزامی به حج سال ۱۴۰۵ را خواهند داشت که اقدام به پیش ثبتنام کرده باشند (به استثناء ثبت نامیهای حج سال ۱۳۹۹).
اولویت انتخاب کاروان و ثبت نام قطعی با افرادی است که در ۱۰ روز اول، مبادرت به انجام پیش ثبتنام کنند؛ ضروری است متقاضیانی که قصد تشرف با یکدیگر را دارند (اعم از زن و شوهر، بستگان و دوستان)، این مهم را از هم اکنون مدنظر قرار داده و طوری برنامهریزی کنند که همزمان در پیش ثبتنام شرکت کرده و وجه اعلامی را واریز کنند.
همۀ وجوه مربوط به هر فرد میبایست از طریق کارت بانکی شخصی (منطبق با کد ملی) پرداخت شود.
ضروری است همۀ متقاضیان شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه ثبت کنند؛ مسئولیت صحت شماره اعلام شده و همچنین عدم مسدودی آن بر عهده ثبتنام کننده است.
انتخاب و ثبتنام در کاروانهایی امکان پذیر خواهد بود که با اطلاعات بروزشده فرد متقاضی در سامانه my.haj.ir شامل: استان، شهرستان محل اعزام و دیگر اطلاعات درج شده، مطابقت داشته باشد.
چنانچه متقاضی پس از اعلام سازمان حج و زیارت مبنی بر مراجعه برای انتخاب کاروان در مرحله ثبت نام قطعی، اقدام کنند؛ منصرف از سفر شناخته شده و وجوه واریزی به حساب ایشان، مسترد میشود.
با توجه به برنامه پیش بینی شده، عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۵، از اوایل ماه ذیالقعده (دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) آغاز و تا پایان ماه ذی الحجه و اوایل ماه محرم ۱۴۴۸ (اواخر خرداد ماه ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.
متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ میبایست دارای گذرنامه با حداقل اعتبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ باشند.
زمان نامنویسی قطعی و انتشار لیست کاروانها از طریق پایگاه خبری سازمان حج و زیارت به نشانی (www.haj.ir) و کانال رسمی در پیام رسان بله به نشانی http://ble.ir/haj_ir_iran۱۴۰۵ متعاقبا اعلام خواهد شد.