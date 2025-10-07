به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی با اشاره به دیدار با صابر علیدادی مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان و مجری طرح‌های آب در آغاجاری به منظور بررسی مشکلات آب آشامیدنی این شهرستان، گفت: باتوجه به انعقاد تفاهم نامه مابین شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و شرکت آب و فاضلاب استان جهت نوسازی خطوط شبکه توزیع آب آشامیدنی شهرستان، فرایند اداری، برگزاری مناقصه جهت تعیین پیمانکار و شروع عملیات اصلاح ۱۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب در قالب این تفاهم نامه باید تسریع شود.

وی افزود: در این نشست مقرر شد در راستای افزایش میزان دبی آب در خط انتقال آب از اسکله تا مخزن ذخیره آب شهر آغاجاری، پمپ‌های اسکله آبگیر نوسازی شود و پمپ‌های جدید خریداری و جایگزین شوند.

مشایخی اظهار داشت: سرعت بخشیدن به پروژه اصلاح ۱۰ کیلومتر شبکه توزیع آب توسط پیمانکار با رعایت اصول ایمنی و تسهیل در تردد همشهریان و تخصیص نقدینگی به اداره آبفا شهرستان آغاجاری از دیگر موضوعاتی بود که مورد تاکید قرار گرفت.