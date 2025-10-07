پخش زنده
رئیس سازمان امور عشایر با بیان اینکه جامعه عشایری علاوه بر محافظت از مرزهای جغرافیایی ایران، سازندگان و حافظان بخش بزرگی از فرهنگ کشور بودهاند تصریح کرد: امیدواریم با حمایتهای دولت، دوام و پویایی جامعه عشایری ارتقاء یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ۱۵ مهرماه، روز ملی عشایر و روستا جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایری کشور با حضور در برنامه سلام صبح به خیر شبکه خبر، به تشریح بخشی از فعالیتهای این سازمان و وضعیت جامعه عشایری پرداخت و ابراز امیدواری کرد موضوع ادغام یا انحلال سازمان امور عشایر به بهترین وجهی که منافع عشایر را در بر داشته باشد، فیصله یابد.
میرزاوند در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور درباره ادغام سازمان امور عشایری با سازمانهای دیگر، توجیه کارشناسی ندارد، اظهار داشت: سازمانی را منحل و یا ادغام میکنند که خدمات مناسبی ارائه ندهد و یا رضایت جامعه هدف را جلب نکرده باشد، یا اینکه هزینهبر بوده و پرسنل زیاد و ناکارآمد داشته باشد و سرمایه کشور را معطل نگه داشته باشد، اما سازمان امور عشایر با پرسنل معدودی معادل ۶ هزارم درصد کل نیروهای اداره کشور و با هزینهای به میزان یک پانصد میلیونیوم کل هزینه کشور فعالیت میکند و بیشترین میزان رضایت جامعه هدف را به همراه داشته است.
رئیس سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی نیز صد در صد با ادغام این سازمان مخالف است، افزود: البته طبق قانون بخشی از فعالیتهای تصدی گرانه سازمانها باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما در سازمان امور عشایری هیچ فعالیت تصدی گری وجود ندارد و همه امور را تشکلها و اتحادیهها انجام میدهند.
وی سازمان امور عشایری را تشکیلاتی چابک، کارآمد و منعطف توصیف کرد و گفت: فعالیت جامعه عشایری قبل از تقسیمات فعلی کشوری نیز وجود داشته و علاوه بر اینکه تولید بخشی از مایحتاج عمومی کشور را بر عهده دارند، از نظر فرهنگی نیز هویت بخش هستند و زبان، آئین و سبک زندگی عشایر بخشی از فرهنگ این کشور است.
رئیس سازمان امور عشایر کشور افزود: عشایر کشور در گذشته حتی مسیرهای هزار کیلومتری را طی کرده و در حدود ۷۰ درصد پهنه کشور حضور داشتهاند و مصداق بارز پدافند غیرعامل محسوب میشوند.
با بیان اینکه تولید ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور را عشایر انجام میدهند، تصریح کرد: در نظر داریم که با بکارگیری روشهای نوین، این رقم را تا ۴۵ درصد افزایش دهیم و در زمینههای دیگر اقتصادی از جمله صنایعدستی و گردشگری نیز قابلیتهای فراوانی در این بخش وجود دارد.
میرزاوند تضعیف عشایر را لطمه به کشور توصیف کرد و گفت: نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات گوشت پرداخت شده و اگر از چابکی و انعطاف جامعه عشایری کاسته شود و به تولید آنها لطمه وارد گردد، امنیت غذایی کشور با مخاطره مواجه خواهد شد.
رئیس سازمان امور عشایری تصریح کرد: در وصف غیرت عشایر همین بس که در طول تاریخ خط قرمز عشایر حفاظت از مرزها و ایرانیت این سرزمین بوده و اکنون نیز حامل و حافظ فرهنگ بومی ایرانی و اسلامی کشورمان هستند.
وی با بیان اینکه محرومیتهای عشایر بررسی و احصا شده، اظهار داشت: نداشتن کد پستی یکی از کمبودهای جامعه عشایری بود که حتی در زمینه دریافت نفت سفید هم مشکل ایجاد میکرد، اما با پیگیریهای انجام شده، صندوق پستی و شبکه پستی برای عشایر راه اندازی شده و به زودی نیز همه سکونتگاههای عشایری تحت پوشش تلفن همراه قرار خواهد گرفت.
میرزاوند در پایان سخنان خود به نقل از شماری از هموطنان عشایر گفت: در بخشهای مختلف کشورمان مشکلات متعددی وجود دارد که رفع آنها بر ادغام سازمان امور عشایری اولویت دارد.