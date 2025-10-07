به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه گفت: در راستای آشنایی با سیره و سلوک شهدا، اردوی فرهنگی- زیارتی یک روزه با حضور هیئت جوانان سرباز حضرت علی اکبر علیه الاسلام قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه در معراج شهدای اهواز برگزار شد.

موسوی افزود: جوانان سرباز قرارگاه کربلا ضمن زیارت پیکر مطهر شهدای والامقام تازه تفحص شده در معراج شهدا به مقام والای این حماسه سازان ادای احترام کردند.