۲ نوبت نمایشی به فهرست نمایش آثار جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در شهرکرد اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،پردیس سینمایی غدیر شهرکرد روز‌های ۱۵ و ۱۶ مهر علاوه بر نمایش فیلم‌های «سفیدبرفی» و «دختر برقی ۲» در ۲ نوبت صبح، یک نوبت ویژه را هم در ساعت ۱۷ به نمایش این ۲ فیلم سینمایی حوزه کودک و نوجوان اختصاص داده است.

این ۲ فیلم از جمله آثار حاضر در سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به شمار می‌روند که هم‌زمان با اصفهان و ۱۷ استان دیگر در چهارمحال و بختیاری به نمایش گذاشته می‌شوند.