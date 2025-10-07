پخش زنده
مرکز رصد جمعیت ثبت احوال خوزستان اعلام کرد: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷۱ مرد سالمند در استان ازدواج کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل ثبت احوال خوزستان گفت : در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ تعداد ۵ سالمند در استان خوزستان با هم ازدواج کرده اند و در این مدت آمار ازدواج مردان سالمند به تعداد ۱۷۱ مورد و زنان سالمند به تعداد ۶ مورد بوده است.
مصطفی امانی پوربیان کرد: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ مسنترین مرد سالمند ۹۴ ساله است که با زن ۵۲ ساله ازدواج کرده است و همچنین مسنترین زن سالمند ۷۲ ساله است که با مرد ۶۷ ساله ازدواج کرده است.
مدیر کل ثبت احوال خوزستان با بیان اینکه تولید و انتشار آمارهای جمعیتی یکی از ماموریتهای اصلی سازمان ثبت احوال کشور است بیان کرد : مرکز رصد جمعیت ثبت احوال آمارهای تخصصی و بر اساس دسته بندیهای موضوعی تهیه و در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میدهد.
بر اساس شاخصهای جمعیتی، سالمندان به گروه سنی بالای ۶۵ سال اطلاق میشود.