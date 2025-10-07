رئیس تعزیرات حکومتی اندیمشک از ضبط ۵۵ کیسه آرد قاچاق در این شهرستان و محکومیت قاچاقچی به پرداخت جریمه نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا وحیدی مهر گفت: ماموران نیروی انتظامی حین گشت زنی و توقیف یک دستگاه خودرو و کشف تخلف، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق ۵۵ کیسه آرد به ارزش ۴۴۰ میلیون ریال در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اندیمشک رسیدگی شد.

وحیدی مهر اظهار داشت: شعبه با تحقیقات لازم اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۸۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد و جریمه وصول شد.