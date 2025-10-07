پخش زنده
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف یک تن و ۸۸ کیلوگرم تریاک از بار برنج در بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سردار شجاعی نسب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه همکاران حوزه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایستگاه علی آباد در طرح کنترل محورهای مواصلاتی و کنترل خودروها به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از این تریلی که بار گمرکی برنج را از جنوب شرق بارگیری و به استانهای شمالی حمل میکرد، یک تن و ۸۸ کیلوگرم مواد مخدر تریاک کشف کردند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در این خصوص ۲ نفر دستگیر شدند و خودرو نیز توقیف شد.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۲ تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است، افزود: در این مدت بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ پرونده تشکیل و بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ نفر متهم دستگیر شدند.
سردار شجاعی نسب گفت: همچنین ۳۴ باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و منهدم شدند.
به گفته وی این مقدار کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته است.