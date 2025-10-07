اولیای دانش آموزان استثنایی، از مشکل دوری مدرسه این دانش اموزان از شهر بجنورد گلایه کردند. رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، درباره این مشکل، توضیحاتی داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در بسته صدای مردم این هفته، یکی دیگر از مشکلات و مسائل مخاطبان شبکه استانی اترک پیگیری شده است.

شماره ۱۶۲ روابط عمومی صداوسیما، پل ارتباطی بین رسانه استانی و مخاطبان است.

مخاطبانی با ارسال تصاویری از شهربازی راز و جرگلان گفتند این فضای مورد نیاز بچه ها برای بازی و سرگرمی، به علت رسیدگی نشدن، تبدیل به خرابه شده است به مسئولان بگویید جلوی تضییع سرمایه ها و بیت المال را بگیرند

برخی مخاطبان، از وجود دست انداز‌های شهری گلایه کرده اند. برخی از این دست اندازها در شهرک ولیعصر بجنورد ایجاد شده؛ آن هم در معابر اصلی که در یک ماه گذشته، آسفالت ریزی شده است.

اولیای دانش اموزان استثنایی هم از مشکل دوری مدرسه این دانش اموزان از شهر بجنورد گلایه کردند که اکرامی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، درباره آن توضیحاتی داده است.