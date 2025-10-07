پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی: هوای گرم تا پایان هفته در مازندران، ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز سه شنبه ۱۵مهر آسمان استان نیمه ابری، گاهی با افزایش ابر پیش بینی میشود.
غلامپور افزود: فردا چهارشنبه ۱۶ مهر و پس فردا پنجشنبه ۱۷ مهر آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش دما را در استان داریم که روز پنجشنبه افزایش محسوس دمای هوا برای استان پیش بینی میشود بطوریکه بیشینه دمای هوا در مناطق مرکزی و شرقی استان تا ۳۲ درجه هم خواهد رسید.
وی تصریح کرد: روز جمعه ۱۸ مهر ضمن تداوم هوای گرم در استان؛ از شب به تدریج افزایش ابر و بارشهای پراکنده از سمت غرب استان آغاز میشود و روز شنبه هم بارشهایی را در نواحی ساحلی و جلگهای استان پیشبینی میکنیم ضمن اینکه برای روز شنبه دمای هوا کاهشی میشود.
کارشناس هواشناسی گفت: روز شنبه بیشترین میزان بارندگی در غرب استان خواهد بود.
به گفته غلامپور دریا در ۲۴ ساعت آینده موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.
به گفته وی دیروز گلوگاه با بیشینه دمای ۲۹ درجه گرمترین نقطه استان و صبح امروز کجور با کمینه دمای ۵ درجه بالای صفر خنکترین نقطه استان بودند.