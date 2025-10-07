فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کهگیلویه در دیدار با کارکنان نیروی انتظامی، تعامل و همکاری میان فراجا و سپاه را ضامن امنیت پایدار در جامعه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ پاسدار سید علی اصغر پوربهشت در این دیدار با تبریک هفته فراجا، گفت: امروز همه ارکان نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج در بالاترین درجه مقبولیت مردمی قرار دارند و این مهم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به خوبی مشاهده شد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کهگیلویه همچنین بر آمادگی کامل بسیج و سپاه جهت همکاری و تعامل با ردههای مختلف انتظامی به منظور جامه عمل پوشاندن به تکالیف و ماموریتهای محوله و مشترک تاکید کرد. فرماندهی انتظامی شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه سپاه و نیروی انتظامی لازم و ملزوم یکدیگرند، گفت: هیچ جدایی بین این دو مجموعه مقدس نیست و هر دو با افتخار در خدمت حاکمیت هستند. سرهنگ سید محمد موسوی افزود: تعامل و همپوشانی بین سپاه و انتظامی، احساس امنیت را برای مردم و ناامنی را برای مخلین امنیت به دنبال خواهد داشت. در این دیدار، فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کهگیلویه با اهدای لوح تقدیر از خدمات و تلاشهای فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه قدردانی کرد.