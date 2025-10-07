به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره پست شهرستان لنجان گفت: در این مدت، ۳۴ فروشگاه فعال با این اداره همکاری داشتند که از این طریق، هزار و۷۳۰ مرسوله برای مشتریان آنها ارسال شده است.

حجت الله یغمایی همچنین پیشرفت ۹۵ درصدی طرح ملی جی نف (ژئوکد ملی ایران) در روستا‌های این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات پلاک‌کوبی در ۵ روستا به پایان رسیده و تفاهمنامه پلاک‌کوبی برای ۱۴ روستای دیگر نیز امضا شده است.»

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳ هزار تأییدیه کدپستی به مشتریان ارائه شده است.