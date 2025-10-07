به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _سه‌شنبه پانزدهم مهر_ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر بهبهان شاخص ۱۵۵، شادگان۱۵۳، ماهشهر ۱۵۲ و در هندیجان شاخص ۱۶۱ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های آبادان ۱۰۸، اندیمشک ۱۳۲، اهواز ۱۴۷، ایذه ۱۰۳، خرمشهر ۱۲۹، دشت آزادگان ۱۴۹، شوش ۱۰۳ و شوشتر ۱۴۳ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا ساعت ۰۹:۰۰ در شهر‌های آغاجری، اندیکا، دزفول، دهدز، رامهرمز، شوش، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل و هویزه قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.