سطح زیر کشت چغندر قند در چهارمحال و بختیاری هزار و ۳۵۰ هکتار است و انتظار می‌رود بیش از ۱۲۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فصل برداشت چغندر قند از مزارع این استان آغاز شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سطح زیر کشت چغندر قند در استان ۲هزار و ۳۵۰ هکتار است که توسط ۵۰۰ بهره‌بردار کشت شده است.

قنبری افزود: این محصول به‌عنوان یکی از کشت‌های قراردادی بسیار موفق در کشور محسوب می‌شود و به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب در استان، معمولاً از عیار قند بالاتری نسبت به سایر مناطق برخوردار است.

وی میانگین عملکرد پیش‌بینی شده این محصول را بین ۵۰ تا ۵۵ تن در هکتار عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود ۱۲۰ هزار تن غده چغندر قند از مزارع استان برداشت شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: برداشت این محصول از اواسط مهرماه آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.