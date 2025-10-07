به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سردار "یحیی الهی" در دیدار با خانواده معظم شهید "محمود امان اللهی" به مناسبت هفته فراجا، بیان داشت: این شهید والا مقام خدمات زیادی در خدمت به مردم و ایجاد امنیت و آرامش ارائه کرده که رفتار این شهید برای ما الگو می‌باشد.

وی افزود: بر خود تکلیف می‌دانیم که خدمت خانواده این شهید گرانقدر برسیم و از نزدیک اعلام کنیم که ادامه دهنده راه و هدف این شهید و شهیدان امنیت هستیم.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه افتخار می‌کنم که لباس شهید بر تن دارم، گفت: شهداء بر گردن ما حق دارند و با تمام توان از مسیر و رسالت آنان که خدمت به امنیت و آرامش مردم بود پاسداری و حراست می‌کنیم.

سردار الهی تصریح کرد: این شهید والامقام در زمان حیات شبانه روز در خدمت مردم و امنیت مردم بود و در زمان شهادت نیز با تقدیم اعضای بدن وی جان چند نفر را نیز نجات داد که این مایه عزت و افتخار است.