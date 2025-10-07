پخش زنده
فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه مدیون فداکاری خانواده معظم شهداء هستیم، گفت: افتخار میکنم لباس شهید بر تن دارم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سردار "یحیی الهی" در دیدار با خانواده معظم شهید "محمود امان اللهی" به مناسبت هفته فراجا، بیان داشت: این شهید والا مقام خدمات زیادی در خدمت به مردم و ایجاد امنیت و آرامش ارائه کرده که رفتار این شهید برای ما الگو میباشد.
وی افزود: بر خود تکلیف میدانیم که خدمت خانواده این شهید گرانقدر برسیم و از نزدیک اعلام کنیم که ادامه دهنده راه و هدف این شهید و شهیدان امنیت هستیم.
فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه افتخار میکنم که لباس شهید بر تن دارم، گفت: شهداء بر گردن ما حق دارند و با تمام توان از مسیر و رسالت آنان که خدمت به امنیت و آرامش مردم بود پاسداری و حراست میکنیم.
سردار الهی تصریح کرد: این شهید والامقام در زمان حیات شبانه روز در خدمت مردم و امنیت مردم بود و در زمان شهادت نیز با تقدیم اعضای بدن وی جان چند نفر را نیز نجات داد که این مایه عزت و افتخار است.