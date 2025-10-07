پخش زنده
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت اعلام کرد: ثبت نام در کاروانهای عمره مفرده برای تشرف در ماههای آبان و آذر از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج؛ آقای اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به تداوم اعزامهای عمره مفرده در ماههای پیش رو گفت: در ادامه عملیات اجرایی عمره مفرده و تشرف هموطنان به این سفر معنوی، نیاز سنجی و ایجاد ظرفیت جدید انجام شده است و ثبت نام در کاروانهای آبان و آذر ماه از امروز سه شنبه (۱۵ مهر) در سراسر کشور آغاز خواهد شد.
آقای رضایی افزود: متقاضیان میبایست به سامانه پنجره واحد این سازمان به نشانی اینترنتی my.haj.ir مراجعه و کاروانهای مدنظر را برای اعزام در ماههای آبان و آذر ماه انتخاب کنند.
گفتنی است، در این مرحله از اعزامها حداقل ۶۰ هزار نفر به سرزمین وحی مشرف میشوند.