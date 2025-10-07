پخش زنده
امروز: -
همزمان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، مجتمع آموزش رانندگی پایه دوم، سوم و موتورسیکلت در شهرستان مهر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان مهر گفت: همزمان با هفته نیروی انتظامی، مجتمع آموزشی رانندگی فدک با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک، تسهیل فرآیند آموزش و صدور گواهینامههای رانندگی پایه دوم، سوم و موتورسیکلت در شهرستان مهر افتتاح شد.
سروان هادی نیکبخت افزود: با همکاری پلیس راهور استان فارس و فراجا، شهروندان این شهرستان میتوانند بدون نیاز به مراجعه به شهرستانهای همجوار، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهینامههای پایه دوم، سوم و موتورسیکلت اقدام کنند.
وی بیان کرد: قرار است در آینده نزدیک آموزشگاه رانندگی پایه یکم نیز در شهرستان مهر راه اندازی شود تا نیازهای متقاضیان به صورت کامل مرتفع شود.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.