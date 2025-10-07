پخش زنده
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به توقیف غیرقانونی ۱۹ کشتی کاروان «صمود»، جهانیشدن موج تنفر از رژیم صهیونیستی را نشانه افول اجتنابناپذیر این رژیم دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «احمد وحیدی» مشاور فرمانده کل سپاه در گفتوگویی، در واکنش به توقیف غیرقانونی ۱۹ کشتی «ناوگان جهانی پایداری» (کاروان صُمود) توسط رژیم صهیونیستی، با بیان اینکه هماکنون جریان جهانی بیسابقهای بهدلیل جنایتهای این رژیم، علیه آن شکل گرفته است، اظهار داشت: این امواج احساسات و تنفری که امروز در جهان علیه رژیم صهیونیستی ایجاد شده است، سرانجام این رژیم را غرق خواهد کرد.
سردار وحیدی «کشتیهای صمود» را نماد بارز تجلی عواطف انسانی دانست و افزود: صهیونیستها حتی حاضر به تحمل گروهی صلحطلب که تنها خواستهاند ندای مظلومیت مردم غزه را در میانه تشنگی و گرسنگی به گوش جهانیان برسانند و یاریگر آنان باشند، نیستند و اقدام رژیم صهیونی علیه این کاروان، بیش از هر زمان دیگری، اوج جنایتکاری رژیم اشغالگر قدس را به نمایش گذاشته است.
مشاور فرمانده کل سپاه تصریح کرد: رژیم صهیونیستی محکوم به فناست و اینچنین حرکتهایی، آنان را بیش از پیش در دریای احساسات مردم جهان غرق خواهد کرد.
کاروان صمود از حدود ۲ ماه پیش حرکت خود را از بنادر مختلف کشورهای جهان آغاز کرد. رژیم صهیونیستی در اقدامی غیرقانونی، تمام کشتیهای کاروان صمود را در آبهای بینالمللی توقیف و بیش از ۴۴۰ نفر از فعالان و داوطلبان این کاروان را بازداشت کرد. این رژیم کودککش با حمله به ناوگان صمود پرونده جنایات خود را سنگینتر و مردم بیشتری را در جهان، متوجه اعمال جنایتکارانه خود کرد.