به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسوول پارک ملی و حیات‌وحش قمیشلو گفت: دو شکارچی متخلف در عملیات تعقیب و گریز محیط بانان این منطقه به همراه یک راس آهو شکار شده و یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق ۲۵۰ سی‌سی دستگیر شدند.

محمد بلماسب افزود: از این شکارچیان همچنین انواع ادوات شکار شامل یک قبضه سلاح تک‌تیر کالیبر ۱۲ قاچاق و پروژکتور کشف و تحویل مراجع قضایی شد.

وی گفت: در عملیات تعقیب و مراقبت شکارچیان به دلیل ناهمواری‌های زمین و وازگونی موتورسیکلت دچار جراحت شدند که با هماهنگی با اورژانس، مقام قضایی و کلانتری، متخلفان برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با مساحت ۱۱۳ هزار هکتار در ۴۵ کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان واقع شده است.

این منطقه زیستگاه گونه‌های مختلف حیات وحش از جمله آهو، قوچ، پازن، میش، کَل، بُز، گُرگ، کبک، تیهو و کفتار است. پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی، قمیشلو و موته، پناهگاه حیات وحش عباس آباد، خارو و کوه بزرگی و یخاب، منطقه حفاظت شده کرکس، کهیاز، قمصر و برزک و دالانکوه، اثر طبیعی ملی سپاهان، تالاب بین المللی گاوخونی، مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان هستند.