رئیس سازمان فضایی ایران با تأکید بر نقش کلیدی ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی در توسعه صنعت فضا، گفت: رشد پایدار این حوزه زمانی محقق می‌شود که بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان به بازیگران اصلی آن تبدیل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسن سالاریه در نشست هم‌اندیشی با مدیران کل ICT کشور که به مناسبت هفته جهانی فضا با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان فضایی به صورت برخط برگزار شد، با تاکید بر اهمیت تقویت زیست بوم حوزه فضایی و توسعه این صنعت در تمامی ارکان آن در بخش بالادست و پایین دست، استفاده از داده‌های ماهواره‌ای را برای مدیریت بهینه کشور در حوزه‌های مختلف ضروری دانست.

سالاریه با تاکید بر توسعه متوازن در سراسر کشور، خاطر نشان کرد: توسعه کسب‌وکارها و بخش خصوصی صنعت فضایی کشور باید بر اساس ظرفیت‌های موجود در هر استان شکل بگیرد.

رئیس سازمان فضایی ایران ضمن معرفی برخی از مهمترین کاربردهای ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی، بر لزوم استفاده و توسعه این صنعت در کشور و بسترسازی برای نقش آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه تاکید کرد.

در ادامه این نشست، مصطفی کاتب، مدیرکل توسعه کسب‌وکارهای فضاپایه سازمان فضایی ایران با اشاره به اسناد بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه و برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور در خصوص توسعه کسب و کارهای فضاپایه، شناخت وضع موجود استان‌ها بر اساس نیازهای زیربنایی، زیست محیطی و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های علمی و فنی هر استان را زیربنای برنامه‌ریزی برای توسعه کسب و کارها دانست.

مدیرکل توسعه کسب‌وکارهای فضاپایه سازمان فضایی ایران ضمن تشریح ماموریت‌های این اداره کل، به ظرفیت‌های سازمان فضایی ایران در حوزه ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی اشاره کرد و این ظرفیت‌ها و بالاخص داده‌های ماهواره «خیام» را به عنوان بستری بسیار مناسب برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوین با ارائه خدمات کاربردی به جامعه برشمرد.

کاتب ضمن تشکر از حضور و استقبال مدیران کل ICT کشور از برگزاری این نشست، شناسایی نیازمندی‌های دستگاه‌های استانی به خدمات مبتنی بر تصاویر و پهنای باند ماهواره‌ای را از برنامه‌هایی دانست که با همکاری مدیران کل استانی در جلسات آینده پیگیری و تدوین خواهد شد.