مسئول آموزش عشایر الوارگرمسیری و اندیمشک گفت: احداث مدرسه عشایری برای ۶۰ دانش آموز در چمگلک که هم اکنون در کانکس تحصیل می‌کنند، معطل تخصیص زمین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهمن مهاجرنیا با اشاره به تخصیص ۲۵ میلیارد ریال برای احداث مدرسه سه کلاسه در شهر چمگلک اندیمشک ادامه داد: این بودجه برای ساخت مدرسه است و امکان هزینه کرد آن برای خرید زمین مورد نیاز برای این واحد آموزشی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش عشایری پولی برای خرید زمین ندارد، گفت: بودجه برای احداث مدرسه سه کلاسه چمگلک تخصیص شده ولی زمینی برای احداث این مدرسه وجود ندارد که انتظار از مسوولان شهرستان کمک به تخصیص زمین برای این واحد آموزشی است.

مسوول آموزش عشایر الوارگرمسیری و اندیمشک با بیان اینکه مدارس عشایری در تمام مناطق شهرستان برپا شده‌اند، بیان کرد: ۸۰۰ داش آموز عشایری در سه مقطع تحصیلی در اندیمشک مشغول تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان عشایر در ۷۵ واحد آموزشی در حال تحصیل هستند، افزود: بخشی از این کلاس‌ها به صورت کانکس و چادری هستند و میانگین تعداد دانش آموزان این واحد‌ها نیز چهار نفر است.

فرماندار اندیمشک نیز با تاکید بر لزوم پیگیری جدی مصوبه‌های شورای آموزش و پرورش این شهرستان گفت: دبیر این شورا مکلف است پیش از برگزاری نشست‌های شورا، نسبت به ارزیابی مصوبه‌های قبل و میزان تحقق آنها اقدام کند.

علیرضا گوروئی تکلیف مصوبه‌های شورای آموزش و پرورش باید قبل از نشست بعدی روشن شود، افزود: مسایل پرورشی و فرهنگی با برنامه‌های کلیشه‌ای و نمادین قابل حل نیست و نیاز به کار خلاقانه و کاربردی دارد.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش در تربیت نسل‌های آینده ادامه داد: کار برای کودکان و نوجوانان باید با ادبیات و زبان آنها سنخیت داشته باشد.

در قالب طرح ملی عدالت فضای آموزشی مقرر شده که ۶۲۶ مدرسه در خوزستان ساخته و یا بهسازی شود.