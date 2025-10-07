پخش زنده
بیستوپنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی جام یادگار امام (ره) از اول آبان آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در لیگ برتر کشتی آزاد، دو دیدار هفته نخست به شرح زیر برگزار می شود:
گروه A: ستارگان پاس ساری - نامآوران خراسان شمالی - خیبر خرمآباد
گروه B: بانک شهر - دانشگاه آزاد اسلامی مازندران - استقلال جویبار
هفته اول:
پنجشنبه ۱ آبان: بانک شهر – دانشگاه آزاد اسلامی مازندران (به میزبانی بانک شهر در ساری)
جمعه ۲ آبان: ستارگان پاس ساری – نامآوران خراسان شمالی (به میزبانی ستارگان پاس در ساری)
در لیگ برتر کشتی فرنگی نیز هفته نخست با دو دیدار به شرح زیر پیگیری میشود:
گروه A: شهرداری مسجدسلیمان - رعد پدافند ارتش - استقلال قم
گروه B: نفت و گاز زاگرس جنوبی - سینا صنعت ایذه - دانشگاه آزاد اسلامی تهران
هفته اول:
پنجشنبه ۱ آبان: شهرداری مسجدسلیمان – رعد پدافند ارتش (میزبان مسجدسلیمان)
جمعه ۲ آبان: نفت و گاز زاگرس جنوبی – سینا صنعت ایذه (به میزبانی زاگرس در شیراز)