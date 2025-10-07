رویداد ملی روز روستا و عشایر با حضور مقامات عالی‌رتبه کشور و گروهی از نخبگان و فعالان مردمی عرصه‌های مختلف روستا و عشایر در سالن همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این رویداد ملی که همزمان با ۱۵ مهرماه، روز روستا و عشایر برگزار می شود، علاوه بر مقامات کشوری و مدیران ملی و استانی، جمعی از برگزیدگان عرصه های مختلف غعالیت های مرتبط با روستا و عشایر به ویژه نوآوران و کارآفرینان حضور دارند.



در این گردهمایی ملی که در حاشیه آن چند نمایشگاه و برنامه‌های تخصصی و آموزشی نیز دایر شده است، رویکردها و سیاست‌های کلان در مسیر تحقق حکمرانی یکپارچه و مشارکتی در حوزه روستایی و عشایری کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.



"الگوهای مشارکتی شاخص" و "ایده‌های برتر توسعه روستایی" دو بخش اصلی این رویداد است و جدیدترین دستاوردهای این حوزه نیز در نمایشگاه دستاوردهای شاخص توسعه روستایی و عشایری استان‌ها به نمایش در می آید.

همچنین، نمایشگاه نوآوری و فناوری‌های روستایی و عشایری با حضور شرکت‌های نوآور و تیم‌های فناور و نمایشگاه تشکل‌های مردمی با مشارکت فعالان روستایی و عشایر دایر می شود و برپایی سیاه‌چادر اقوام مختلف، اجرای آیین‌های محلی و بازی‌های بومی، نمایش صنایع دستی و تولیدات خلاق، و نگارخانه‌ای، رونمایی از تمبر یادبود روز ملی روستا و عشایر و نیز تجلیل از برگزیدگان روستایی و عشایر از دیگر برنامه های این رویداد است.

روز ۱۵ مهر در تقویم کشورمان به عنوان "روز ملی روستا و عشایر" تعیین شده تا فرصتی برای تجلیل از اهمیت و نفش حیاتی روستاییان و عشایر در توسعه اقتصادی، اجتماهی و فرهنگی کشور باشد.