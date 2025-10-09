پخش زنده
با مشارکت فعال خیرین در زنجان، ۶۷ مدرسه خیّری در حال ساخت و بهرهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان گفت : در استان زنجان ۶۷ مدرسه خیّری مشارکتی در حال ساخت و بهرهبرداری است.
صفری افزود : همچنین در قالب طرح شهید عجمیان، ۲۰۰ مدرسه استان بهسازی و زیباسازی شده است.
وی گفت : با جذب کمکهای خرد، تاکنون دو مدرسه و یک استخر در استان زنجان ساخته شده و این روند همچنان ادامه دارد.
ادارهکل نوسازی مدارس استان زنجان نیز با برگزاری ۳۱ مناقصه موفق شده تمامی اعتبارات باقیمانده نوسازی را جذب و هزینه کند.
خیرین استان زنجان به عنوان یکی از فعالترین خیرین مدرسهساز کشور شناخته میشوند و تلاشها برای افزایش مشارکت آنان در توسعه فضاهای آموزشی ادامه دارد.