با مشارکت فعال خیرین در زنجان، ۶۷ مدرسه خیّری در حال ساخت و بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان گفت : در استان زنجان ۶۷ مدرسه خیّری مشارکتی در حال ساخت و بهره‌برداری است.

صفری افزود : همچنین در قالب طرح شهید عجمیان، ۲۰۰ مدرسه استان بهسازی و زیبا‌سازی شده‌ است.

وی گفت : با جذب کمک‌های خرد، تاکنون دو مدرسه و یک استخر در استان زنجان ساخته شده و این روند همچنان ادامه دارد.

اداره‌کل نوسازی مدارس استان زنجان نیز با برگزاری ۳۱ مناقصه موفق شده تمامی اعتبارات باقی‌مانده نوسازی را جذب و هزینه کند.

خیرین استان زنجان به عنوان یکی از فعال‌ترین خیرین مدرسه‌ساز کشور شناخته می‌شوند و تلاش‌ها برای افزایش مشارکت آنان در توسعه فضا‌های آموزشی ادامه دارد.