نمایش آیینی «دختران انار» با نگاهی شاعرانه و برگرفته از باورها و اسطورههای کهن ایرانی، روز جمعه ۱۸ مهرماه در سالن اصلی برج آزادی به روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ این نمایش به کارگردانی زهرا معصومزاده و شهرزاد کوروش و با نویسندگی سپیده جاذبیمقدم، ساعت ۱۴ روز جمعه اجرا میشود و با روایت استعاری از عشق، وصال، وفاداری و تلاش برای رسیدن به یار، مخاطب را به سفری آیینی و احساسی دعوت میکند.
در خلاصه داستان این اثر آمده است:
«دانههای انار عاشقند. انار ترک میخورد و راز رسیدن به معشوق همین است. کافیست انار دلت ترک بردارد. رعنا، دختر قصه، بیبهانه عاشق میشود و با یاری "دختران انار" ـ که استعارهای از فرشتههای عشقاند ـ راهی خانه عشق میگردد. این افسانه، روایتی است از زندگی، شادی، غم، دوری یار، تلاش برای وصال و وفاداری.»
اجرای این نمایش ویژه بانوان است و علاقهمندان میتوانند بلیت خود را از طریق سامانه فروش ایرانکُنسرت تهیه کنند.