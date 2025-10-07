نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز عشایر، گفت: عشایر مردم بزرگی در طول تاریخ بوده‌اند و منشأ خدمات و زینت نظام هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز عشایر، گفت: عشایر، مردم بزرگی هستند که در طول تاریخ به ویژه تاریخ انقلاب اسلامی، منشأ خدمات و زینت نظام هستند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بر ما واجب است در خدمت رسانی به این قشر، کوشا باشیم و به آنها کمک کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تبریک هفته فراجا به دلاورمردان نیروی انتظامی که صبورانه، صادقانه و مشفقانه در خدمت مردم هستند، اظهار داشت: دولت و مجلس باید عنایت ویژه به این قشر زحمتکش داشته باشند.