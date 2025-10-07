مدارس جدیدی که با حمایت خیران در شهرستان کاشان ساخته می‌شوند، به نیروگاه خورشیدی مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان با اشاره به اینکه این طرح با نصب اولین نیروگاه خورشیدی بر بام مجتمع آموزشی ورزشی پروفسور محسن عدالت آغاز شد، گفت: این مجتمع پارسال با کمک بیش از ۷۰میلیارد تومانی خیر نیک اندیش ساخته شده است.

محمد کتابچی، ۲۰ مدرسه خیر ساز را آماده نصب پنل‌های خورشیدی دانست وافزود: این اقدام در زمینه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، خودکفایی انرژی مدارس، تولید درآمد پایدار و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر انجام می‌شود.