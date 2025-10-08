پخش زنده
والیبال زنجان با وجود فراز و نشیبها، همچنان یکی از ورزشهای محبوب زنجانی هاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ورزش استان زنجان همواره با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده و در این میان، رشته والیبال به عنوان یکی از محبوبترین ورزشها، جایگاه ویژهای دارد. به بهانه جشن سالانه هیئت والیبال استان زنجان، مروری بر روند رشد، چالشها و دستاوردهای این رشته در استان خواهیم داشت.
والیبال زنجان که در سالهای گذشته با حضور تیمها و بازیکنان مستعد، جای خود را در میان ورزشهای استان باز کرده، در سالهای اخیر تلاش کرده است تا با ایجاد زیرساختهای بهتر، آموزشهای حرفهای و برگزاری مسابقات قویتر، جایگاه خود را مستحکمتر کند.
این جشن سالانه فرصتی است برای تقدیر از تلاشهای مربیان، بازیکنان و عوامل هیئت والیبال استان و همچنین بررسی چشمانداز توسعه این ورزش در سالهای آینده.