به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی زند مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اشاره به توسعه بازوی اطلاع‌رسانی مترو در پیام‌رسان داخلی «بله» اظهار داشت: در راستای افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات به مسافران، امکان اعلام وضعیت پله‌برقی‌ها به این سامانه افزوده شده است. از این پس، شهروندان می‌توانند از طریق بازوی اطلاع‌رسانی مترو، آمار کلی پله‌برقی‌های نصب‌شده و وضعیت روزانه پله‌برقی‌های در حال تعمیر یا خارج از سرویس را مشاهده کنند.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سطح اطلاع‌رسانی شفاف صورت گرفته است، افزود: بازوی اطلاع‌رسانی مترو تهران که با نشانی metro_tehranbot@ در دسترس کاربران قرار دارد، از زمان راه‌اندازی تاکنون با استقبال گسترده شهروندان مواجه شده و مجموعه‌ای از خدمات متنوع را ارائه می‌دهد.

وی گفت: مسافران می‌توانند از طریق این سامانه، اطلاعاتی نظیر مسیریابی و پیشنهاد بهترین مسیر بین ایستگاه مبدأ و مقصد، نقشه به‌روز خطوط مترو، پاسخ به پرسش‌های متداول، پشتیبانی و ارتباط مستقیم با کارشناسان، برنامه حرکت قطار‌ها در خطوط هفت‌گانه، شناسایی ایستگاه نزدیک با استفاده از موقعیت مکانی و همچنین شرکت در مسابقات دوره‌ای را دریافت کنند.

وی افزود: مسافرانی که پیش‌تر به بازوی اطلاع‌رسانی مترو تهران پیوسته‌اند، لازم است برای مشاهده بخش جدید «وضعیت پله‌برقی‌های مترو»، یک‌بار دیگر دستور /start را اجرا کنند یا از بخش تنظیمات، گزینه «پاک کردن تاریخچه» را انتخاب نمایند تا این بخش برایشان فعال و قابل مشاهده شود.