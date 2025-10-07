کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: با توجه به ملایم بودن سرعت باد در جزایر غربی استان، مه صبحگاهی پدیده شاخص خواهد بود.

مه صبحگاهی پدیده شاخص کیش و جزایر خلیج فارس، ۱۵ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری و هوا همراه با غبار محلی، در برخی مناطق دریایی با وزش باد و در ارتفاعات با رشد ابر پیش بینی می‌شود.

او افزود: در مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان وزش باد جنوب شرقی در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت پیش بینی می‌شود و سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد و توصیه می‌شود احتیاط‌های لازم در تردد شناور‌های سبک در نظر گرفته شود.

سی سی پور گفت: با تداوم باد‌های جنوب شرقی تا روز‌های پایانی هفته، تنگه هرمز و دریای عمان متلاطم خواهد بود.

او افزود: بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه منطقه بشاگرد با رشد ابر، وقوع رگبار‌های موقتی و پراکنده دور از انتظار نیست.

سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی، روز‌های پایانی هفته ۱ تا ۲ درجه‌ای از شدت گرمای هوا در مناطق شرقی و مرکزی استان کاسته خواهد شد.