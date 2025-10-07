به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روز دوم مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری در ماده استقامت جاده، به مسافت ۱۳۲ کیلومتر در بخش آقایان – بزرگسالان و لیگ جوانان، دیروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان مازندران در مسیر سرخ رود، محمودآباد و فریدون‌کنار برگزار شد.

در روز دوم رقابت‌های لیگ برتر جاده آقایان – بزرگسالان و لیگ جوانان، آرش میرباقری ضمن ایستادن بر سکوی قهرمانی در ماده استقامت جاده، به عنوان ارزشمندترین رکابزن مرحله اول لیگ شناخته شد و پیراهن طلایی را بر تن کرد.

اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است.

رده بزرگسالان:

آرش میرباقری – تیم دانشگاه آزاد اسلامی

امیرحسین فهیم – تیم فولاد مبارکه سپاهان

مهدی آقا کاشی – تیم دانشگاه آزاد اسلامی

رده جوانان:

آرش میرباقری – تیم پتروشیمی تبریز

آرتین صدیقی – تیم پتروشیمی تبریز

مبین مسلم پور – تیم دانشگاه آزاد اسلامی

پیراهن طلایی:

آرش میرباقری – تیم دانشگاه آزاد اسلامی

پیراهن کوهستان:

بابک عباسی – تیم دی اف تی مشکین شهر

پیراهن امتیازی:

مهدی آقاکاشی – تیم دانشگاه آزاد اسلامی

پیراهن سفید (امید):

محمد عدنان شهباز – تیم رعد پدافند هوایی

همچنین در روز نخست نیز مسابقات تایم تریل انفرادی برگزار شد و آرش میرباقری، بهنام آرین و حسین عسگری در رده بزرگسالان؛ میرباقری، امیر علیزاده و مبین مسلم‌پور در رده جوانان، مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

مرحله دوم رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه سواری ۲۲ مهرماه در جلفا برگزار خواهد شد.



علی یوسفی و گزارشی از این مسابقات: