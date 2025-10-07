پخش زنده
شش هزار و ۸۰۰ بسته لوازمالتحریر و اقلام آموزشی در بین دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان زهک توزیع شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان زهک گفت: این اقلام آموزشی از محل اعتبارات کمیته امداد و کمکهای خیران تهیه شده و برای تامین این بسته های آموزشی بیشاز ۳۸ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.
رمضان محمدی متین افزود: اجرای این طرح موجب شادی و دلگرمی دانشآموزان نیازمند شد و زمینه را برای آغاز سال تحصیلی بدون دغدغه برای آنان فراهم کرد.
وی با قدردانی از حامیان و خیران نیکاندیش گفت: تلاش این نهاد آن است که هیچ دانشآموزی به دلیل نداشتن لوازمالتحریر یا مشکلات مالی از تحصیل باز نماند.
محمدیمتین در پایان اعلام کرد: در حال حاضر بیش از پنجهزار و ۲۰۰ دانشآموز و ۱۲۰ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد شهرستان زهک هستند و از خدمات تحصیلی، فرهنگی و شهریه دانشجویی بهرهمند میشوند.