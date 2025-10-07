به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات آسفالت‌ریزی لایه دوم تقاطع غیرهمسطح هفشجان خبر داد و گفت: این عملیات تا یک هفته آینده به پایان می‌رسد.

وی افزود: برای اجرای این مرحله از عملیات، حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تن آسفالت تأمین شده است که بر روی رمپ، لوپ، و مسیر روی پل به طول تقریبی یک و نیم کیلومتر در حال اجراست.