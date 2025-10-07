به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سمیه حیدریان کارشناس مسئول فرهنگی هنری ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان گفت: این نمایشگاه با عناون کودکی‌های ناتمام آثار اعضای کودکان و نوجوانان در قالب بیش از ۲۰ اثر در معرض دید نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: این نمایشگاه با موضوع همدردی با کودکان غزه در قالب گوآش و چاپ دستی به نمایش گذاشته شده است.

علاقمندان می‌توانند تا پایان مهر از این نمایشگاه در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان دیدن کنند.