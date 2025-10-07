در جریان سفر هیأت اعزامی سازمان شیلات ایران به شهرستان ایذه، مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی شیوند که طی چند سال اخیر به دلیل مشکلاتی تصرف شده بود، با حکم دادگاه به دستگاه دولتی بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست اداره کل شیلات خوزستان گفت: مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی شیوند که در سال ۱۳۷۶ در زمینی به مساحت ۱.۵ هکتار احداث شده است، ظرفیت تولید ۵ میلیون قطعه بچه ماهی سردابی و ۵۰ تن ماهی سردابی را داشته و اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر ایجاد می‌کند.

سید شریف موسوی افزود: حوزه شیلات با هدف ایجاد اشتغال و تقویت امنیت غذایی در مناطق مستعد و دارای شرایط اقلیمی مناسب فعالیت می‌کند و تلاش دارد معیشت و فرصت‌های شغلی برای اهالی بومی منطقه را ارتقا دهد.

در این بازدید بهزاد حضوری و سیدمحمدرضا مسیبی، معاونین مدیرکل دفتر مرکزی حراست، به همراه محمود نجفی، رئیس اداره رسیدگی و ممیزی اسناد اداره کل امور مالی و ابوذر نوریان، رئیس اداره دعاوی دفتر حقوقی سازمان شیلات ایران و مسئولان استانی شیلات خوزستان حضور داشتند.